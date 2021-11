Mercedes blaakt van vertrouwen: ‘Auto van Lewis Hamilton is nu op z’n best’

Het circuit in Djedda is ruim 6 kilometer lang met weliswaar 27 bochten, maar een verwachte gemiddelde snelheid van 252 kilometer per uur. Alleen het circuit van Monza is sneller.



,,Onze coureurs zijn hier bereid om tot het uiterste te gaan”, zei Wolff over Hamilton en de Fin Valtteri Bottas. ,,We zijn allemaal verheugd dat we in deze fase van het seizoen nog steeds in de strijd zijn. Dat is een voorrecht en een bewijs van onze veerkracht als je bekijkt waar we aan het begin van de zomer stonden. De twee kampioenschappen zijn nog volledig open en onze missie is duidelijk.”