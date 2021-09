Mercedes hoopte op opdoffer Verstappen, het werd niet eens een tikje

Lewis Hamilton pareert kritiek Red Bull-top­man Marko: ‘Ik heb niet gezegd dat ik dood ging’

23 september Hij was ‘ontsnapt aan de dood’ in Monza en klaagde over een zere nek. Maar een dag later verscheen Lewis Hamilton alweer bij een modeshow in New York. Het zorgde voor gefronste wenkbrauwen in de Formule 1-wereld. ,,Ach, ik ga daar geen aandacht aan besteden..”