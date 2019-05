Mercedes meesterlijk in Spanje, Verstappen op tweede startrij

Als morgen om 15.10 uur de lichten doven boven Circuit de Catalunya ziet Max Verstappen nog altijd drie auto’s voor zijn neus. Alle updates ten spijt kwalificeerde de Limburger zich op het Spaanse circuit nabij Barcelona weer eens op P4, voor de Grote Prijs die hij drie jaar geleden op zijn naam schreef. Tussen beide Ferrari’s, dat wel. Achter Sebastian Vettel en voor Charles Leclerc. Maar Mercedes bleek eens te meer veel te rap. Op Bottas (1.15,406 om 1.16,357) gaf hij bijna een volle tel toe.



Drie jaar terug had hij in Catalonië een gelukje (twee crashende Mercedessen) nodig voor zijn eerste GP. En ook daar lijkt hij morgen weer op te moeten hopen. Want zoals al sinds 2013 bleek Mercedes ongenaakbaar in Catalonië.



Sebastian Vettel zag het ook. De Duitser sprak na de kwalificatie even met Bottas en Hamilton en merkte meteen op dat daar twee coureurs stonden die dolblij waren met hun auto. De Duitser die veel inleverde in de laatste sector had genoeg te klagen. ,,Het voelde gewoon allemaal niet helemaal oké. Het moét harder’’, meende Vettel, die Verstappen minder dan één tiende van een seconde achter zich hield.



Dat Mercedes morgen favoriet is voor de 29ste en misschien wel laatste GP op Circuit de Catalunya moge duidelijk zijn. Niet alleen vanwege de imposante kwalificatie, ook vanwege de vier één-tweetjes waar ze dit seizoen mee begonnen zijn. Daarachter lijkt Verstappen zich te moeten focussen op een gevecht met Ferrari, want dat tempo kon hij vandaag aan. En normaal gezien moet het verschil in de race nog wat kleiner zijn. Zo is mogelijk een podiumplaats net als vorig jaar (derde) toch mogelijk voor de Limburger na een weekend dat vanwege een olielek en een vroeger dan geplande motorwissel moeizaam begon.