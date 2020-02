Mercedes-teambaas hoopt op Formule 1 in China

Coronavirus Formule 1 bespreekt morgen of Grand Prix van China door kan gaan

4 februari De leiding van de Formule 1 en de autosportfederatie FIA bekijken morgen of de Grand Prix van China wel door kan gaan. Het Aziatische land is het epicentrum van het coronavirus waardoor het mogelijk onverantwoord is om de race in Sjanghai op 19 april doorgang te laten vinden. Eerder werd al de race in het Chinese Sanya in de Formule E afgeblazen. Deze zou op 21 maart zijn.