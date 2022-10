Mercedes waarschuwt Max Verstappen: George Russell en Lewis Hamilton veel sneller in slottraining

Met videoHet team van Mercedes zal later vanavond met een goed gevoel aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico beginnen. In de afsluitende training had George Russell een marge van een halve seconde ten opzichte van Max Verstappen en ook Lewis Hamilton was beduidend sneller dan de wereldkampioen.

Max Verstappen wist na de Mexicaanse vrijdag nog niet precies waar hij stond ten opzichte van de concurrentie. Aan de tweede training hadden de meeste teams gisteren weinig aangezien die in het teken stond van een bandentest voor Pirelli, maar dat betekende niet dat de Nederlander in de laatste voorbereiding voor de kwalificatie grote haast had om iets van zich te laten horen. Bij zijn afwezigheid liet George Russell alvast zien dat het team van Mercedes in Mexico nog niet zomaar verslagen is.

Het circuit werd zo’n beetje met de minuut sneller en daar wist Verstappen direct van te profiteren, toen hij na zo’n 20 minuten trainen dan eindelijk buiten was. Hij ging meteen naar P1 en scherpte zijn eigen toptijd niet veel later verder aan: 1.19,118. Heel veel bleek die tijd niet waard, toen Russell en ook teamgenoot Lewis Hamilton in de tweede helft beduidend harder gingen: 1.18,399 en 1.18,543 respectievelijk. Verstappen verbeterde zich nog naar 1.18,876, maar gaf daarmee bij het vallen van de vlag nog altijd een kleine halve seconde toe op Russell.

Dit was de snelste ronde van Russell

Zo lijkt het er sterk op dat Mercedes zich later vandaag (kwalificatie om 22.00 uur) gaat mengen in de strijd om pole position. De voorste startplek veroveren lukte Russell dit jaar één keer, verrassend in Hongarije, terwijl zevenvoudig wereldkampioen Hamilton nog met lege handen staat ‘op zaterdag’ - laat staan in de races een dag later. Verstappen en met name Ferrari (P4 voor Charles Leclerc en P6 voor Carlos Sainz) moeten de komende uren nog wat extra tienden zien te vinden.

Volledig scherm George Russell. © REUTERS

