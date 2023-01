Mercedes wil aflopend contract Hamilton deze winter verlengen: ‘Er is geen reden om niet samen door te gaan’

,,Het lijstje met dingen die we moeten doen is behoorlijk lang”, zegt Wolff nu in de podcast Beyond The Grid. ,,Het contract van Lewis is een van de dingen die we deze winter willen afhandelen. Maar we hebben geen harde deadline.” Wolff benadrukt dat het opstellen van een nieuw contract voor na 2023 eigenlijk slechts een formaliteit is. ,,Lewis is onderdeel van het team en het team is onderdeel van Lewis. Er is geen reden om niet samen door te gaan.”