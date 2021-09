Mercedes zet deur naar Formule 1 open voor Nyck de Vries: ‘Ik zal een overstap niet blokkeren’

De Nederlandse autocoureur Nyck de Vries mag voor volgend seizoen hopen op een plek in de Formule 1, mogelijk bij Williams of Alfa Romeo. De 26-jarige Fries veroverde dit jaar de wereldtitel in de elektrische raceklasse Formule E en staat onder contract bij Mercedes.

,,Het is voor ons belangrijk dat hij bij de familie blijft”, zei teambaas Toto Wolff van Mercedes vrijdag in Zandvoort. ,,Maar ik zal voor hem een overstap naar de Formule 1 ook niet blokkeren.”

De Vries werd twee jaar geleden kampioen in de Formule 2. In plaats van te proberen de Formule 1 in te komen, stapte de coureur over naar de Formule E. De Vries ging rijden voor het Mercedes-team. Eind vorig jaar mocht hij in Abu Dhabi voor het eerst testen in een Formule 1-bolide. Begin dit jaar werd hij ‘gepromoveerd’ tot reservecoureur bij Mercedes, de renstal die met Lewis Hamilton al jaren de Formule 1 regeert.

Quote Nyck is een extreem belangrijk onderdeel van ons team Toto Wolff

De Vries veroverde enkele weken geleden in Berlijn de wereldtitel in de Formule E. Een paar dagen later maakte Mercedes bekend dat het eind 2022 weer vertrekt uit de elektrische raceklasse. ,,Nyck is een Mercedes-coureur in de Formule E, hij heeft daarin een gegarandeerd zitje”, zei Wolff tijdens de eerste dag van het GP-weekeinde in Zandvoort. ,,Nyck is een extreem belangrijk onderdeel van ons team. Ik bewonder de beslissing die hij nam om na het winnen van de Formule 2-titel met Mercedes de Formule E in te gaan, in plaats van te proberen in de Formule 1 te komen. Nu erkent iedereen zijn talent en zijn vaardigheden.”

Williams en Alfa Romeo

De Nederlander wordt in verband gebracht met Williams en Alfa Romeo. Bij Williams komt vermoedelijk een stoeltje vrij, als George Russell overstapt naar Mercedes. De verwachting is dat de Brit daar Valtteri Bottas vervangt als teamgenoot van Hamilton. De Fin gaat dan mogelijk de plek overnemen van zijn landgenoot Kimi Räikkönen bij Alfa Romeo. De 41-jarige Räikkönen stopt na dit seizoen. Mogelijk vertrekt ook Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo.

Teambaas Christian Horner van Red Bull zei in Zandvoort dat Alexander Albon waarschijnlijk terugkeert in de Formule 1. Albon was vorig jaar teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, maar moest plaatsmaken voor Sergio Pérez. De Thai rijdt nu in de DTM, maar Horner wil hem voor volgend seizoen weer onderbrengen in de koningsklasse. Albon is net als De Vries in beeld bij Williams en Alfa Romeo. ,,Het draait om dit moment om Albon, hij is de hoofdpersoon in de stoelendans”, aldus Wolff in een reactie op de uitlatingen van Horner.

