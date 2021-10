Mercedessen sneller dan Verstappen in VT1, maar gridstraf voor Bottas door vervanging motor

De Finse coureur van Mercedes gaat vijf plaatsen achteruit voor aanvang van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mercedes-coureur krijgt een nieuwe interne verbrandingsmotor voor de race in Austin, alweer zijn zesde exemplaar van het seizoen. Bottas is overigens niet de enige coureur die motoronderdelen vervangt in Austin. Zo gaan Sebastian Vettel en George Russell voor een compleet nieuwe krachtbron, waardoor zij zondagavond helemaal achteraan zullen staten. Bottas houdt het bij een nieuwe ICE (interne verbrandingsmotor) en een nieuw uitlaatsysteem, waarvoor hij geen extra gridstraf ontvangt.

Vroeg in de eerste vrije training, die om 11.30 uur lokale tijd begon in het hete Texas, waren er al problemen voor Fernando Alonso. Er was daardoor tien minuten een rode vlaag, maar daarna was het stuivertje wisselen tussen de Mercedes-coureurs en Verstappen. Bottas zette uiteindelijk de snelste tijd neer, maar de verschillen zijn nog bijzonder klein.



Bottas noteerde met een rondetijd van 1 minuut en 34,874 seconden de snelste tijd op het Circuit of the Americas. Zijn Mercedes-teamgenoot Hamilton was slechts 0,045 seconden langzamer, Verstappen was 0,932 seconden minder snel dan de Fin.