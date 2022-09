Met 24 racedagen schiet Formule 1 in de hoogste versnelling: vijf vragen over de propvolle kalender

Van opwinding bij ‘tifosi’ is in Monza niets meer over: Ferrari afgegleden na zomer vol problemen

In Imola was heel Italië nog opgewonden over de prestaties van Ferrari. Maar nu de Formule 1 weer terug is in het thuisland van de populaire renstal, is het sentiment volledig omgedraaid. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn in amper vijf maanden tijd flink afgegleden.

