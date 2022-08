Met Zandvoort voor de deur vreest concurrentie Max Verstappen het ergste: ‘Red Bull lijkt van andere planeet’

Door Arjan Schouten



Een rode cirkel stond om de race op Spa, in de fabriek van Mercedes. Daar in België moest de definitieve ommekeer komen. De eerste race na de zomerstop, een periode waarin Mercedes ook nog eens geholpen dacht te worden door strengere regels betreffende té flexibele vloeren. Maar het liep allemaal anders. Toto Wolff had gehoopt dat het gat kleiner was, dat zijn coureurs misschien wel weer voor een zege mee zouden doen. De realiteit was dat Red Bull Racing en dan vooral Max Verstappen alleen nog maar meer afstand hadden genomen.