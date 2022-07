Michael Schumacher gaat verhuizen naar villa op Mallorca ter waarde van 32 miljoen euro

‘Corinna Schumacher: je nieuwe leven op Mallorca’, prijkt vandaag op de cover van het Duitse celebritymagazine Bunte . Rond de gezondheidstoestand van Michael Schumacher blijft het mysterieus stil, wel heeft het gezin een grote lap grond gekocht in de buurt van de villa op Mallorca waarvan ze in 2017 al eigenaar zijn geworden. Volgens het magazine maakt de familie zich op om naar het Spaanse eiland te verhuizen.

Schumacher zou het perceel nabij het chique Puerto de Andrach, al eens bezocht hebben per helikopter en ook ditmaal is de zevenvoudige F1-wereldkampioen ernaartoe gevlogen, aldus Bunte. De familie is van plan er de winters door te brengen. Het landgoed dat ze gekocht hebben, 500 are groot (50.000 m2), zal vooral gebruikt worden als ranch voor de paarden. Zowel Corinna (53) als Gina-Maria (25), de vrouw en dochter van Michael, zijn grote paardenliefhebbers en hebben ook in Zwitserland en Texas hun eigen ranches. De partner van Gina-Maria is een showrijder.

Voor dit stuk land, vol met amandelbomen maar ook nog met aardig wat vervallen huizen, betaalde de familie 2,8 miljoen euro. Met de nabijheid van de zee in het zuidwesten van Mallorca, wordt het landgoed omschreven als een zeldzaam eigendom.

Augustus 2001: Corinna en Michael Schumacher na winst op de Hungaroring in Boedapest.

Michael en Corinna met de jonge Mick en Gina-Maria. De voorbije vier jaar gonsde het al meermaals van de geruchten dat de Schumachers een verhuizing naar Mallorca overwegen. Die werden door de familie telkens ontkend, maar buren hadden hen er gezien en ook de burgemeester van het stadje bevestigde het nieuws. Onder de Spaanse eilandzon moet Michael omringd worden met de beste medische zorg en zoveel mogelijk als het kan in bijzijn van de familie zijn.



,,Ik denk dat hij in een vegetatieve staat verkeert, wat betekent dat hij wakker is maar niet reageert”, sprak neuroloog Erich Riederer onlangs in een Netflix-documentaire over het leven van Michael Schumacher.

De immens grote villa kostte 32 miljoen euro en zou door de Schumachers van Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, gekocht zijn. ‘Villa Yasmin’ beschikt over twee zwembaden, een grote tuin, een helikopterplatform, een apart gastenvertrek en schitterend uitzicht over de Middellandse Zee. Hun woning aan het meer van Genève staat naar verluidt te koop voor 7,6 miljoen euro.

Vorige week woensdag beleefde Corinna nog een emotionele avond in Keulen, toen ze in naam van haar man een staatsprijs van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in ontvangst mocht nemen omwille van Michaels verdiensten voor thuisland Duitsland. Een hele eer en Corinna was dan ook in het bijzijn van dochter Gina en gewezen Ferrari-baas Jean Todt, een goeie vriend van de familie. Schumacher werd er getrakteerd op een staande ovatie, waarop Corinna in tranen uitbrak.

,,Ik heb Michael dertig jaar geleden ontmoet en zal onze tijd samen bij Ferrari altijd koesteren. De passie waarmee hij de sport beoefende, het plezier dat hij miljoenen mensen heeft bezorgd... Wij vormden een onklopbaar team. Michael hield ervan om te werken en het team hield ervan om voor hem te werken. Blijf vechten, Michael!”, sprak Todt.

Een zoen van Jean Todt voor Corinna Schumacher.

Tussen 2000 en 2004 werd ‘Schumi’ vijf keer achter achter elkaar wereldkampioen bij Ferrari. De Fransman, ook gewezen baas van de autosportfederatie FIA, gaf ook nog enkele zeldzame updates rond de toestand van Schumacher, die sinds zijn skiongeluk in 2013 niet meer publiek gezien is. Zo zegt Todt dat hij bij Schumacher thuis nog altijd met hem naar de Formule 1 kijkt, waarin zijn zoon Mick zonder al te veel succes sinds vorig jaar actief is.

,,Ik mis Michael niet, want ik zie hem regelmatig. Zo’n twee keer per maand", aldus de 76-jarige Todt bij het Duitse RTL. ,,En ja, dan kijken we samen naar de race. Maar natuurlijk mis ik wat we vroeger samen deden.” Todt zegt dat hij de ‘sterke’ Schumacher altijd zal bijstaan.

,,Ik laat hem nooit alleen. Michael, Corinna, de familie, we hebben al zo veel samen meegemaakt. Dat maakt het ook zo mooi... en daar komen nog nieuwe ervaringen bij. Michael heeft een geweldige familie. Zijn vrouw Corinna is, zoals mijn vrouw Michelle, een van de sterkste vrouwen die ik ken. Mensen veranderen soms omwille van succes en geld. Maar Michael is altijd dezelfde gebleven. Hij is immens sterk.”

