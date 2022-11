Mick Schumacher bij Haas vervangen door Nico Hülkenberg: ‘Ik ga keihard vechten voor een terugkeer’

Hülkenberg is momenteel testcoureur bij het team van Aston Martin. Hij reed de eerste twee races van het huidige seizoen als vervanger van Sebastian Vettel, die afwezig was vanwege een positieve coronatest.

De 35-jarige Hülkenberg maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2010. De Duitser reed in totaal 181 races voor onder meer Williams, Force India, Renault en Aston Martin.

Schumacher, die een aflopend contract heeft, kende een wisselvallig jaar. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft dit seizoen 12 punten achter zijn naam, maar crashte ook een paar keer. Magnussen deed het beduidend beter bij Haas en kwam vooralsnog tot 25 punten.

Volledig scherm Nico Hülkenberg. © AP

Teambaas Günther Steiner roemt de ervaring van Hülkenberg. ,,Hij heeft de reputatie van een solide, betrouwbare racer die geweldig kan presteren in de kwalificaties. Met de ervaring van Magnussen erbij hebben we voor volgend jaar een doorgewinterd rijdersduo, waarmee het team vast en zeker meer WK-punten gaat scoren.”

De 23-jarige Schumacher reageerde teleurgesteld op het voor hem negatieve besluit. ,,Het was af en toe een hobbelige weg, maar ik heb me steeds verbeterd, veel geleerd en weet zeker dat ik in de Formule 1 thuishoor. Dit boek is nog niet gesloten voor mij; ik ga keihard vechten voor een terugkeer”, zei de Duitser.

Hülkenberg komt deze maand al in actie voor Haas. Hij zal deelnemen aan de testraces die jaarlijks plaatshebben na de laatste grand prix van het jaar in Abu Dhabi, die komende weekeinde wordt verreden. Met zijn aanstelling is de bezetting van de tien Formule 1-teams voor 2023 rond. Al moet de Amerikaan Logan Sargeant formeel nog wel zijn zogeheten superlicentie krijgen voordat hij mag gaan racen bij Williams.

