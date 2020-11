Mick Schumacher: ‘Ik ben volledig klaar voor Formule 1'

De 21-jarige autocoureur lijkt de belangrijkste gegadigde bij het team van Haas voor een zitje in 2021. ,,Ik heb de laatste jaren altijd nagestreefd mezelf als coureur te ontwikkelen en ben ook zeer tevreden over mijn progressie. De wens is Formule 1-coureur te worden. Het is een diepgewortelde wens en alles is ondergeschikt aan dat doel", aldus Schumacher, die dit seizoen aan de leiding gaat in de talentklasse Formule 2.