Mick Schumacher mag ook testen voor McLaren en komt oude bekende van vader tegen

Podcast | 'Het contrast met Abu Dhabi 2021 was zo ontzettend groot'

De laatste race van het Formule 1-seizoen is verreden. In Abu Dhabi was de overwinning weer voor Max Verstappen. Het was de vijftiende zege van het seizoen voor de Nederlander. Over die race, de strijd om plek twee, de komst van Daniel Ricciardo bij Red Bull en afscheid nemen spreekt presentator Etienne Verhoeff met Formule 1-verslaggever Arjan Schouten.

20 november