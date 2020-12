Mick Shumacher in de voetsporen van zijn vader: ‘Ik beschouw het niet als een last’

Om te moeten gaan met de sportieve erfenis van zijn vader noemt hij ,,Een eer en een uitdaging. Voor mij betekent het toewijding, proberen zo goed mogelijk mijn best te doen. Ik beschouw het niet als een last." Schumacher kreeg advies van zijn landgenoot Sebastian Vettel. ,,Blijf jezelf, zei hij. Vertrouw op jezelf. Wees niet bang je bloot te geven als persoon."

De jonge Schumacher maakt in 2021 zijn Formule 1-debuut in het team van Haas, nadat hij dit jaar het kampioenschap in de Formule 2 heeft gewonnen. Zijn vader Michael Schumacher is zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, een record dat dit seizoen door de Brit Lewis Hamilton werd geëvenaard. Sinds eind 2013 herstelt hij van een zwaar ski-ongeluk waarbij hij ernstig hersenletsel opliep. Hij verscheen sindsdien niet meer in het openbaar.