Missertje Max Verstappen, Charles Leclerc in allerlaatste ronde toch weer sneller

vrije training 3Max Verstappen heeft op het snelle stratencircuit van Djedda eindelijk zijn gewenste kwalificatiesimulatie kunnen doen. Toen de wereldkampioen in de slotfase echter opnieuw op weg was naar een verbetering, ging hij in de fout wat Charles Leclerc de mogelijkheid gaf om voor de derde keer dit weekend de snelste tijd te klokken: 1.29,735 om 1.29,768.

Na lang spoedberaad naar aanleiding van de raketaanval nabij het F1-circuit, klommen de coureurs vanmiddag toch 'gewoon’ weer in hun auto’s. Het raceweekend gaat door zoals vooraf gepland was en dus moest er nog één uurtje getraind worden. Daarbij richtten de teams zich niet op de race van morgenavond, zoals in het verleden wel vaak het geval was in VT3, maar werkte iedereen nog één of meerdere kwalificatieruns af.

Dat deed ook Max Verstappen, toen hij zich na ruim 20 minuten trainen eindelijk op het stratencircuit van Djedda liet zien. De Nederlander wachtte op ideale omstandigheden en kwam meteen op ‘rood’ rubber de garage uit, terwijl zijn grootste concurrenten al eventjes bezig waren. Verstappen had gisteravond mede door een virtual safety car nog niet de kwalificatie kunnen simuleren, maar vanmiddag liet hij nog even zien dat er over een paar uurtjes zeker naar hem gekeken moet worden. Nadat hij in eerste instantie nog achter de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz zat, ging hij niet veel later toch beduidend harder: 1.29,768.

Bekijk hier de snelste ronde van Verstappen

En de wereldkampioen was nog niet klaar. Tien minuten voor het einde van de training kwam hij weer naar buiten op verse zachte banden voor een nieuwe poging. Verstappen was bezig aan een flinke verbetering toen hij in de laatste sector op hoge snelheid over de kerbs schoot, met zijn voorkant loskwam van het asfalt en logischerwijs zijn rondje afbrak, om zo geen extra risico te lopen op schade.

Die misser gaf Leclerc dan weer de mogelijkheid om, toen de klok al op nul stond, nog even de snelste tijd over te nemen. De Monegask kwam tot 1.29,735 en won dus 0,033 seconde ten opzichte van Verstappen, die in dat afgebroken rondje dus wel al liet zien dat hij nog een stukje harder kon. Sergio Pérez tekende voor de derde tijd, voor Sainz en Valtteri Bottas die er in zijn Alfa Romeo goed bij stond. Mercedes miste met name op de rechte stukken weer snelheid en kwam niet verder dan P11 (Lewis Hamilton) en P14 (George Russell). Moeten zij zich stilaan zorgen gaan maken over de rest van het weekend?

Bekijk hier hoe Verstappen hard over de kerbs schoot

© Pro Shots / Michael Potts