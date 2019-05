Missie Bernhard van Oranje geslaagd

Precies een jaar later kreeg Circuit Zandvoort het aanbod van Formula One Management (FOM) om in 2020 een race te organiseren. Een maand daarvoor was toenmalig wedstrijdleider Charlie Whiting op het circuit in de Noord-Hollandse badplaats voor een inspectie en hij had betrekkelijk weinig aan te merken. Het circuit kon naar zijn mening met vrij eenvoudige ingrepen Formule 1-waardig worden gemaakt.



Het aanbod betekende dat het circuit op zoek moest naar 30 tot 40 miljoen euro. Dat geld moest uit de particuliere sector komen, want de regering weigerde een subsidie van 5 miljoen euro per jaar toe te kennen. Wel kwam de gemeente Zandvoort over de brug met een investering van 4 miljoen euro. Het geld wordt besteed aan een betere bereikbaarheid van het circuit.