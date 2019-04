'Monza blijft behouden voor Formule 1'

Monza behoort tot een van de historische races in de koningsklasse. De Grote Prijs van Italië wordt al vanaf het begin van het wereldkampioenschap in 1950 jaarlijks gehouden op snelle circuit in het noorden van Italië. Alleen in 1980 week de Formule 1 voor de GP van Italië uit naar Imola.



Het oude contract met het circuit liep eind van dit jaar af en het was lang twijfelachtig of de Formule 1-race kon worden behouden. Monza moet al jaren financieel bijleggen op de organisatie en had vele miljoenen euro's extra nodig. De grand prix op Monza is dit jaar op 8 september.