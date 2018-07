Mooier dan in de regen wordt Formule 1 niet

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



Fascinerend gegeven is dat toch. Alles te koop in deze miljoenensport, maar Formule 1 wordt pas écht leuk met een gratis product uit de hemel. Regen. Eerst waren het spetters uit een steeds grijzer kleurend wolkendek. Van die lekkere dikke die vallen als het heel de dag broeierig is geweest. Zo’n druppel die opeens opduikt op je schouder of het kussen van je tuinbank en je aanspoort om snel de barbecue en parasol in de schuur op te bergen voor de pleuris serieus uitbreekt.

En die pleuris kwam nabij Boedapest. Eerst in de vorm van donder en bliksem en daarna, toen Q1 op z’n eind liep in de vorm van steeds hardere regen. Gedruppel werd gemiezer, miezer werd gieten en voor iedereen het wist regende het pijpenstelen.

Lance Stroll - natuurlijk Lance Stroll - besloot het gras maar eens te gaan maaien en testte zijn neus op de boarding. Fernando Alonso had het op de boorradio over de kans of hij met een raketschip wel een snellere tijd had kunnen aantekenen. Gratis terugluistertip, dit. Spoileralert: hij dacht van niet. Daniel Ricciardo haalde in zijn RB14 met de hakken over de sloot Q2, strandde daar definitief en meldde vervolgens dat hij zijn wagen niet meer wilde zien om het liefst meteen maar op vakantie te gaan. Kimi Räikkönen maakte een fraaie pirouette, waar Hans van Zetten voor zou zijn gaan staan. Carlos Sainz liet in zijn Renault zien dat hij stiekem toch wel wat meer in zijn mars heeft dan kleurloos door dat middenveld tuffen. Net als Toro Rosso-talent Pierre Gasly. Lewis Hamilton bewees weer eens een meester in de regen te zijn, maar dat kwam volgens hem natuurlijk vooral door de goden. Die gaven hem een geschenk uit de hemel.

En Max Verstappen? Die had niet zo’n fijne dag. De Limburger onderstreepte maar weer eens dat je ook onder natte omstandigheden in deze sport toch tot op zekere hoogte afhankelijk bent van je materiaal. Regenmeester of niet, zonder grip ben je nergens. Een geluk voor hem: morgen is de race naar verwachting droog.