Na de vakantie voelt F1-circus in Spa aan als eerste schooldag

F1-blogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



Joviale begroetingen. Veel schuddende handen en geklets op schouders. Bijpraten. Over de vakantie vertellen. En af en toe op het mededelingenbord kijken voor weer een nieuwe aankondiging. Ja, de paddock in Spa had vandaag verrassend veel weg van een volle aula op de eerste schooldag na de zomervakantie. Twee ‘leerlingen’ hadden geruild van klas, Pierre Gasly en Alexander Albon. Esteban Ocon mocht trots vertellen dat hij binnenkort weer terugkeert op school. De trotse Valtteri Bottas weet nu al dat hij dit jaar over gaat. En Nico Hulkenberg moet rekening houden met het feit dat hij misschien wel blijft zitten.

Doorgaans is Albon niet zo’n opvallende leerling, meer het onopvallende, schuchtere type. Ergens zittend in een hoekje in de aula, vooral bezig met zichzelf. Maar vandaag keek iedereen vooral naar hem, velen pas voor het eerst. Alsof hij de avond ervoor opeens op landelijke televisie had laten zien over bijzondere talenten te beschikken. En een tikje nerveus lachte Albon zich wat ongemakkelijk door de dag heen, wetende dat zijn status veranderd is met een andere polo aan.

Gasly was voor de zomer nog die stoere jongen vol grote verwachtingen, maar de vakantie was voor hem een vervelende geweest. En iedereen wist waarom, dus werd er massaal naar hem gekeken. Met enig medelijden. Hij zei meerdere keren dat hij niet begreep waarom hij is teruggezet, maar wilde er eigenlijk niet meer over praten. Een nieuw jaar, nieuwe kansen, zei hij. En iedereen begreep dat hij worstelde met de consequenties van de nieuwe verhoudingen. Hülkenberg hetzelfde verhaal. Teleurgesteld, maar vastberaden om nog het beste te maken van de rest van het jaar.

Lekker anoniem stepte Lewis Hamilton in Spa over het schoolplein, tussen al die verse aandachtsmagneten door. Hij nam wat tijd voor zijn fans, nam even het woord en trok zich snel weer terug. Net als Max Verstappen, die in Spa voelde dat het even niet om hem draaide.