Na Hamilton stapt ook Rosberg in Extreme-E: ‘Mijn carrière gewijd aan duurzame technologieën’

Jarenlang waren ze elkaars rivalen in de Formule 1 en die rivaliteit krijgt nu een vervolg. In navolging van Lewis Hamilton stapt ook Nico Rosberg met een eigen team in de nieuwe elektronische off-road raceklasse Extreme-E.

Door Arjan Schouten



Liefst 78 Formule 1-races reden ze naast elkaar bij Mercedes. Lewis Hamilton en Nico Rosberg, van begin 2013 tot eind 2016 een garantie voor vuurwerk. Zo vaak knetterde het tussen de voormalige jeugdvrienden, zo vaak vochten ze samen om zeges. Na de wereldtitel van Rosberg in 2016 was het afgelopen met die boeiende concurrentiestrijd tussen de twee coureurs, maar in 2021 komt er zowaar een onverwacht vervolg. In de Extreme-E, een nieuwe off-road raceklasse opgericht door de grote man achter de Formule E Alejandro Agag. Een maand terug presenteerde Lewis Hamilton al zijn eigen team X44, verwijzend naar zijn racenummer. Nu komt Rosberg met Rosberg Xtreme Racing (RXR).

,,Deze serie biedt een geweldige kans om niet alleen het bewustzijn te vergroten, maar ook actie te stimuleren in de strijd tegen klimaatverandering - de grootste bedreiging voor onze planeet vandaag’’, aldus Rosberg, die zich sinds zijn F1-afscheid richt op groene projecten en ook een van de aandeelhouders is achter de Formule E. ,,Sinds mijn vertrek uit de Formule 1 heb ik mijn carrière gewijd aan duurzame technologieën, dus het is ongelooflijk bevredigend om deze inspanningen te kunnen combineren met mijn passie voor racen.’’

Het is nog niet bekend wie er straks voor RXR, nu het negende team in de Extreme-E, achter het stuur plaatsneemt. De serie wil in 2021 racen op vijf afgelegen locaties in de arctische wereld, de woestijn, het regenwoud, een gletsjer en langs een kust die al zwaar beschadigd zijn door, óf gevaar lopen vanwege klimaatverandering. Het idee achter de raceklasse is om aandacht te vragen voor bescherming van de natuur en klimaatverandering. Alle teams racen met een elektrische suv, de Odyssey 21, die binnen 4,5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur accelereert.

