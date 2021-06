‘Nachtrace in Singapore geschrapt, Formule 1 zoekt naar vervanging’

Video Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean verrast met pole in IndyCar

15 mei Romain Grosjean heeft in zijn derde race in de Amerikaanse IndyCar al de poleposition veroverd. De voormalig Formule 1-coureur was de snelste in de kwalificaties voor de GMR Grand Prix in Indianapolis. De Nederlander Rinus van Kalmthout start zaterdag vanaf de zevende plek.