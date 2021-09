Nederlandse fans geven zelfs Hamilton energie: ‘Deze baan is episch’

,,Het is niet het einde van de wereld. Het is een prachtige dag geweest wat het weer betreft en het was geweldig om de volle tribunes te zien. Er zijn zo veel mensen hier en het is mooi om te zien dat ze zo uitgelaten zijn. Die Nederlandse fans geven energie”, aldus Hamilton. Het deerde hem in het geheel niet dat de supporters van Max Verstappen juichten toen hij uit zijn stilgevallen auto moest stappen.

Zandvoort in 1985 en 2021: ‘Toen was het de hoofdklasse amateurs, nu is het Champions League’

Hamilton reed in zijn tijd in de Formule 3 voor het laatst op Zandvoort. ,,Deze baan is episch, echt fantastisch. Er kwamen weer zoveel herinneringen naar boven toen ik hier voor het eerst reed. Ik wist dat het een mooi rondje was in de Formule 3, maar in een Formule 1-auto is het pas echt gaaf. Alleen inhalen gaat op zondag heel lastig worden.”