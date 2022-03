Niemand misgunt het zwalkende rode paradepaardje het nieuwe succes: ‘Ferrari staat weer waar het hoort’

Door Arjan Schouten



Een welgemeende felicitatie kreeg Charles Leclerc van Max Verstappen, de generatiegenoot met wie hij eindelijk ook eens op het mooist denkbare podium mocht vechten. Zoals de wereld al een beetje verwachtte na de testdagen kwam de Ferrari-coureur daar als winnaar uit tevoorschijn. Ja, de hiërarchie voorop is voorlopig duidelijk: Ferrari is de rapste, gevolgd door Red Bull, dat ondanks de opspelende problemen in Bahrein meer bemoedigends liet zien dan Mercedes.