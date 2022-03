Nieuwe Mercedes van Lewis Hamilton meteen onder vergrootglas

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport bestempelde Red Bull-teambaas Christian Horner de nieuwe sidepods, of eigenlijk het ontbreken daarvan, als ‘niet in de geest van de nieuwe regels’ en ‘niet legaal’. Het team zelf ontkent dat Horner met iemand over de Mercedes gesproken heeft. ,,Alles wat aan hem wordt toegeschreven is incorrect.” In een later statement nam Red Bull alweer een iets andere positie in. ,,We hebben niet officieel gereageerd op de Mercedes en zullen dit ook niet doen.”



Bij hetzelfde medium vertelde Red Bull-engineer Adrian Newey dat het team van Max Verstappen ook nog significante upgrades heeft meegenomen naar Bahrein. Deze worden op vrijdag en zaterdag onthuld. ,,Je zult ze met het blote oog herkennen", aldus de Brit.