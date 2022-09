Nyck de Vries geniet van ‘geweldig weekend’ met WK-punten: ‘In een flits voorbijgegaan’

,,Ik kon mijn armen niet eens meer omhoog doen tijdens de uitloopronde", begon een uitgebluste maar dolblije De Vries bij Viaplay aan zijn analyse. ,,Het was een geweldig weekend, zeker als je bedenkt dat ik anderhalf uur voor VT3 pas te horen kreeg dat ik mocht rijden. Alles is in een flits voorbijgegaan, dat is misschien maar goed ook. Ik had geen tijd om echt overal over na te denken en het was gewoon go with the flow. Ik ben ook trots, blij dat ik deze kans met beide handen heb aangepakt. Dit is een heel sterk resultaat bij mijn debuut.”