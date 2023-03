Nyck de Vries kan Lewis Hamilton en Kevin Magnussen opvolgen bij openingsrace Formule 1 in Bahrein

De Vries kan de derde actieve coureur worden in de historie van de Formule 1 die bij zijn eerste volledige seizoen direct een podiumplaats behaalt. Hamilton werd in 2007 derde bij zijn eerste race, toen nog verreden in Melbourne. In 2014 eindigde Magnussen in zijn debuutjaar ook als derde. Uiteindelijk werd het een tweede plek, nadat Daniel Ricciardo was gediskwalificeerd.