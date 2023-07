Nyck de Vries ziet aanknopingspunten na weer tegenvallend weekend: ‘Eerste driekwart was heel goed’

Opnieuw werd Nyck de Vries een weekend lang geconfronteerd met de twijfels over zijn prestaties. Opnieuw kon de Nederlander van AlphaTauri er niet keihard mee afrekenen. Al was hij tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië aardig op weg een prima race neer te zetten. Totdat er iets onverklaarbaars misging. In combinatie met een matige kwalificatie was het opnieuw een tegenvallend weekend.

,,Ik vond dat mijn eerste driekwart van de race heel erg goed was”, analyseerde De Vries kort na afloop van de grand prix in Silverstone opgewekt. ,,Ik kon de zachte banden verrassend lang goed houden, dat hadden we niet verwacht. Mijn eerste drie ronden op de mediumband waren ook zeer sterk. Het was alleen jammer dat er kort daarna een safetycar kwam, dat had me ook een mooie kans kunnen bieden. Daarna hadden we een probleem, waar ik nog niet van op de hoogte ben gebracht. Blijkbaar was er iets niet in orde, waardoor we gewoon niet snel waren. Ik heb geen idee wat er was.”