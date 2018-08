Ocon: Mercedeszitje kwestie van tijd

De 21-jarige Ocon werd in 2014 kampioen in de Formule 3. Hij troefde destijds onder andere Max Verstappen af. Een jaar later veroverde Ocon ook de titel in de GP3. Sindsdien maakt hij onderdeel uit van de Mercedes-opleiding. ,,Mercedes doet het fantastisch. Ze hebben altijd mijn sportieve toekomst in het oog gehouden. Ik maak me dan ook geen zorgen over volgend jaar. Of ik nou bij Force India blijf of ergens anders naar toe ga. Ik heb volgend jaar een geweldige positie, dat sowieso."



Nu Daniel Ricciardo naar Renault is vertrokken lijken er nog twee serieuze opties voor 2019 voor Ocon: blijven bij Force India, waar hij waarschijnlijk de teamgenoot wordt van Lance Stroll, nu vader Lawrence Stroll het team heeft overgenomen of een overstap naar McLaren. Daar zou hij de mogelijke teamgenoot worden van Carlos Sainz. De Spanjaard staat in de nadrukkelijke belangstelling van McLaren, zeker nu Fernando Alonso zijn afscheid van de Formule 1 heeft aangekondigd.