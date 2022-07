Ongeloof na wanprestatie Ferrari in Frankrijk: ‘Hoogste tijd voor serieuze verandering’

Waarom je nóóit een fotoalbum van je vakantie­kiek­jes op WhatsApp moet maken

Heb je een memorabele vakantie achter de rug en wil je de foto’s die jij en je gezelschap met smartphones hebben gemaakt vereeuwigen in een fotoalbum? Het laatste dat je dan moet doen is die foto’s delen via WhatsApp.

7:30