‘Ongelooflijk hoe Max de bagger heeft verwerkt’

Door Rik Spekenbrink



Derde in Canada, tweede in Frankrijk, vervolgt Max Verstappen zijn opmars in Oostenrijk?

Jan Lammers: ,,Ja. Ik vind het ongelooflijk hoe Max compleet onaangedaan door die moeilijke periode is gekomen. Die kritiek op hem was er volgens mij vooral omdat de media wat spanning en sensatie zocht, want de sport is soms een dooie boel. Oké, Max had een paar minder handige acties, maar de bagger die hij over zich heen krijgt was enorm. Ik vind het verfrissend hoe hij dat heeft verwerkt, inclusief een dreigende kopstoot met een knipoog. Hij reed vorige week in Frankrijk een taaie race, Hamilton moest echt werken voor zijn geld en Max was veel sneller dan Ricciardo. Ik denk dat hij die lijn in Oostenrijk doortrekt.”

Quote Als het zondag gaat regenen zeg ik: Max wint. Huub Stapel Huub Stapel: ,,Tja, dat hangt van zo veel factoren af. Ik geloof er niet zo in dat een coureur in of uit vorm is. Uiteindelijk gaat het om de auto, de auto en de auto. En de omstandigheden, die je niet altijd in de hand hebt. Als het zondag gaat regenen zeg ik: Max wint. Het is allemaal wat kalmer rond zijn persoon, al heb ik het gevoel dat hij zich veel van de commotie of kritiek heeft aangetrokken. Soms gaan die dingen gewoon zo, dan gaat het een paar keer achter elkaar fout en dan weer een paar keer goed. Maar de auto lijkt met de nieuwe onderdelen weer wat sneller geworden. Dus het kan wel wat worden, verwacht ik.”

Zo’n thuisrace, zoals de GP van Oostenrijk wordt genoemd, met duizenden Nederlandse fans op de tribune. Is dat nou een steun of komt er juist meer druk op Verstappen om ze niet net als vorig jaar teleur te stellen door een vroege uitvalbeurt?

Lammers: ,,Om te beginnen: de populariteit van deze race, net als Spa, legitimeert een lobby voor een grand prix in Nederland. Maar een thuisrace op bijvoorbeeld Zandvoort zou geen voordeel zijn voor Max, omdat werkelijk iedereen dan iets van hem wil, er zou enorm veel afleiding zijn. Maar aan dit soort promotie is de Formule 1 wereldwijd wel toe. En Max is niet van de stress. Tja, soms is een race na één seconde over. Maar een voetbalwedstrijd verloopt ook wel eens anders dan wat het publiek in het stadion wil zien.”



Stapel: ,,Oranje tribunes helpen hem alleen maar. Dat doet iets met je, is goed voor je ego. Max lijdt niet erg onder druk, volgens mij. Hij doet dit al zo lang, op hoog niveau. Eerst in de karts, nu in de Formule 1.”

Sebastian Vettel maakte vorige week, niet voor het eerst, een dure fout. Heeft hij het momentum voor de titelstrijd definitief verloren?

Lammers: ,,Nou, weet je wat het is met die updates aan die wagens? Bij het ene team werken ze zodra de auto het asfalt raakt, bij het andere team duurt dat even een race, of twee. Ferrari zag er aanvankelijk niet eens slecht uit in Frankrijk, maar dat werd overschaduwd door de puinhoop die Vettel ervan maakte in de eerste ronde. Maar Mercedes was sneller en ik verwacht dat dat in Oostenrijk en volgende week op Silverstone ook zo zal zijn.”



Stapel: ,,Nee joh, het is veel te vroeg voor die conclusie. Het kan zomaar weer omslaan. Je gelooft toch niet dat Ferrari nu al opgeeft? Zeker, Vettel is een wat impulsievere rijder dan Hamilton en gaat net wat sneller in de fout. Maar ik gok, bij droog weer, nu juist op hem. Vettel moet iets goed maken. Die gaat echt niet twee weekeinden achter elkaar in de fout. De strijd is nog helemaal open.”