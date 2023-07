Ongenaakbare Max Verstappen wint ultrakorte sprintrace op nat circuit van Spa, domper voor Pérez

Opnieuw beïnvloedde de regen een onderdeel van de Grand Prix van België. Het was al even droog geweest rondom Spa-Francorchamps, maar vlak voordat de sprintrace van start had moeten gaan, begon het weer te gieten. En dus werd de start uitgesteld. Er viel bovendien zo veel neerslag, dat de FIA inschatte dat er tijd nodig was voordat de baan droog genoeg zou zijn om de race vrij te geven. Er werden daarom, een halfuur later dan gepland, eerst vijf rondjes achter de safetycar gereden, voordat de strijd echt losbarstte.

De coureurs, gestart op de regenbanden, moesten vervolgens inschatten of ze al meteen naar intermediates moesten switchen of daar beter een rondje mee konden wachten. Verstappen koos voor dat laatste, terwijl Oscar Piastri, die achter de Nederlander vanaf de tweede plek aan de sprintrace begon, direct naar binnen ging. Dat bleek een goede beslissing van de jonge Australiër, want die eerste ronde op de ‘full wets’ van Verstappen kostte hem dusdanig veel tijd dat hij na zijn pitstop achter Piastri terug de baan op kwam.

Bekijk de crash van Alonso.

Hij moest dus jagen op de McLaren-coureur om de sprintrace nog te winnen. Daar had hij weinig tijd voor. Want waren er al nog maar elf ronden over toen de safetycar in eerste instantie eindelijk weg was, duurde het niet lang voordat die weer terugkeerde vooraan het veld. Fernando Alonso crashte namelijk op het vochtige circuit van Spa-Francorchamps. Het incident met de nummer drie in het wereldkampioenschap legde de sprintrace weer even stil.

Kort daarna heroverde Verstappen de leiding. Het kostte hem weinig moeite om Piastri voorbij te rijden, waarna hij eenvoudig naar nog maar weer een overwinning reed.

Bekijk de inhaalactie van Verstappen op Piastri.

Problemen Pérez

Een veel minder makkelijke sprintrace had Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan kwam in contact met Lewis Hamilton toen de Brit van Mercedes hem probeerde in te halen. Dat lukte Hamilton in twee pogingen, waarna zo’n beetje het hele veld Pérez inhaalde. Hij had naar eigen zeggen geen grip meer en raakte ook even van de baan. Kort voor het einde moest hij de strijd staken, waardoor zijn achterstand op Verstappen weer met acht punten opliep.

Achter de ongenaakbare Verstappen werd Piastri knap tweede. Hij beloonde zijn sterke sprint-shootout en bleef Alpine-coureur Pierre Gasly voor. Hamilton finishte als vierde, maar kreeg voor de botsing met Pérez een straf van vijf seconden, waardoor ook de nummer vier in de huidige WK-stand veel averij opliep in de Belgische sprintrace.

Het belangrijkste blijft dat Verstappen de problemen van zijn concurrenten niet eens nodig heeft voor een goed humeur. De Nederlander zit in een fantastische fase en is ook dit weekend weer van een andere orde. Dat bewees hij al in de kwalificatie en in de sprint-shootout en nu dus ook in de sprintrace. Hij schreef maar weer acht punten bij aan zijn toch al duizelingwekkende score tot nu toe.

Volledig scherm Max Verstappen gaf Oscar Piastri uiteindelijk het nakijken. © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Max Verstappen in actie op het circuit van Spa. © BELGA

