Ongenaakbare Verstappen troeft Mercedessen af en start van pole in Frankrijk

VideoMax Verstappen begint zondag vanaf pole position aan de Grand Prix van Frankrijk. Op het circuit in Le Castellet, waar hij rivaal Mercedes licht favoriet achtte, was hij in de kwalificatie duidelijk de snelste. Met een kwart seconde was de marge op nummer Lewis Hamilton niet eens zo bescheiden.

Door Rik Spekenbrink



Voor de vijfde keer in zijn carrière - en de tweede maal dit seizoen - start Verstappen zondagmiddag vanaf het eerste startvak. Op Circuit Paul Ricard stond er geen maat op de Nederlander. Na twee races op een stratencircuit hield hij er in de voorbeschouwingen rekening mee dat Mercedes zich nu - op een ‘normaal circuit’ - weer vooraan zou melden, maar Lewis Hamilton kon de kampioenschapsleider toch niet bijbenen in de kwalificatie.



Verstappen trok de lijn van de tweede en derde vrije training vloeiend door. Met name in het middelste en laatste deel van de baan maakte hij het verschil. Hamilton werd tweede, zijn teamgenoot Valtteri Bottas derde, naast hem Sergio Pérez.

In een chaotisch verlopen eerste deel, Q1, was Verstappen al de snelste. Yuki Tsunoda en Mick Schumacher presteerden het om hun auto op het circuit met de brede uitloopstroken toch in de muur te parkeren. Beide keren leverde het een rode vlag op.

Mercedes liet zich met beide piloten zien in Q2, waarin de topteams het op de mediumbanden deden en daar dus zondag ook de race mee starten. Verstappen gaf ruim drie tienden toe op Bottas, maar maakte een in potentie snelste laatste ronde niet af.

Het beeld vertekende dus, bleek in de beslissende twaalf minuten van de kwalificatie. In de eerste snelle run klokte Verstappen 1.30,325. Hamilton gaf een kleine vier tienden toe, Pérez een halve tel en Bottas liefst acht tienden. Na een kort bezoek aan de garage probeerden die drie coureurs in een ultieme laatste poging Verstappen nog van pole position te stoten, maar juist die verbeterde zijn tijd nog maar eens stevig naar 1.29,990. Hamilton kwam nog het dichtst in de buurt.

,,Wat een geweldig weekeinde tot nu toe”, jubelde Verstappen over de boordradio. ,,Het was een genot om in deze auto te rijden vandaag. Jullie hebben goed werk afgeleverd. En op een circuit waar we het toch moeilijk hebben gehad. We hebben vandaag geen punten gescoord, maar gaan proberen morgen de 25 punten te grijpen die we vorige race in Bakoe hebben verloren.”

Voor de racedag zijn de weersvoorspellingen overigens wisselend. Regen in de middag is zeker niet uitgesloten. Verstappen heeft, met vier punten meer in de WK-stand dan Hamilton, hoe dan ook een goede uitgangspositie om ook op wat een Mercedes-circuit heette te zijn goede zaken te doen.

