Ontslagen Nikita Mazepin wil geld zien en daagt Formule 1-team Haas voor rechter

Lewis Hamilton is er ondanks rugpijn gewoon bij in Canada: ‘Zou het voor geen goud willen missen’

Lewis Hamilton is vastberaden om komend weekend weer plaats te nemen in zijn Mercedes tijdens de Grote Prijs van Canada in de Formule 1. Het was even onzeker of de 37-jarige Britse coureur wel zou gaan rijden in Montreal omdat hij zondag na de Grote Prijs van Azerbeidzjan klaagde over rugpijn.

13 juni