Ook in Hockenheim is het een beetje heet

Door Arjan Schouten



Leuk circuit hoor, die Hockenheimring. Uw verslaggever weet na één dag hoe de perszaal er uitziet. Waar de hospitality van Red Bull Racing is. Waar de wc’s zijn. En waar de koelkasten met fris bubbeltjeswater staan opgesteld. Net als in Nederland is het ook in Baden-Württemberg ‘niet te harden’. Ook hier domineren termen als ‘Extremhitze’ en ‘Hitzerekord’ de nieuwskolommen. Lokale favoriet Sebastian Vettel denkt en hoopt nog meer dat die hitte een rol gaat spelen, zondag. ,,Want Mercedes heeft toch al vaker beween dat ze last hebben van die omstandigheden’‘, aldus de Duitser. Max Verstappen gelooft daar dan weer niet zo in. ,,Want ja dat was in Oostenrijk zo, maar ze zullen hun koelingsproblemen hier vast wel opgelost hebben’’, zo vertelde de Nederlander.