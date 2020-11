Oorzaak verknalde race van Stroll bekend

Bottas tolt zes keer om zijn as: ‘Rampzalig, een van mijn moeilijk­ste races ooit’

15 november Valtteri Bottas beleefde in de Grote Prijs van Turkije een van de grootste sofs in zijn Formule 1-carrière. De Finse autocoureur van Mercedes, die als enige nog Lewis Hamilton van zijn zevende wereldtitel had kunnen afhouden, tolde tijdens de race op het natte asfalt van circuit Istanbul Park liefst zes keer om zijn as en werd op een ronde achterstand gereden door zijn Britse teamgenoot.