Op deze tijden komen Max Verstappen en collega’s in actie bij de GP van Monaco

Verstappen maakte zondag een flinke klapper in de stand om het wereldkampioenschap. Door zijn zege en de uitvalbeurt van Charles Leclerc heeft de Nederlander de leiding in het klassement namelijk overgenomen. Verstappen heeft nu 110 punten, tegenover 104 voor zijn rivaal van Ferrari.



Monegask Leclerc rijdt komend weekend echter een thuiswedstrijd en zal er dus op gebrand zijn weer over de kopman van Red Bull heen te wippen in de stand. Bekijk hieronder de tijdstippen waarop de coureurs op het stratencircuit van Monaco in actie komen.