Op Spa mogen Max-fans wel ‘Links Rechts’ op de Snollebollekes

Meteen blijkt waarom als hij die kraker van de feestact uit Best even later door de speakers laat knallen. Meteen barst het feest los op de stalen constructie, nog voor er ook maar één Formule 1-wagen voor de ogen van de mensen langs gescheurd is in Pouhon. Van links naar rechts beweegt de stampende meute op de carnavalshit met de niet zo heel lastige tekst. ‘Tetetetedede Tetededede’ galmen de in oranje en Red Bull-blauw gestoken mensen allemaal luidkeels mee. En het moet nog middag worden. Alsof we op een dorpsfeest in Bladel zijn, of een kermis in Noord-Holland, in plaats van een Formule 1-circuit in de Ardennen.