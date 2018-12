Oproep: Wat is uw mooiste Max Verstappen-moment van 2018?

Mick Schumacher enthousi­ast na eerste F2-test

29 november Mick Schumacher is enthousiast over zijn eerste rit in de Formule 2-auto. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher voltooide op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi zijn eerste aerodynamische test met zijn bolide van team Prema. ,,In zo’n krachtige auto op dit circuit rijden was heel spannend”, reageerde de 19-jarige coureur. “Het was interessant en heel mooi.”