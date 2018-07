Oranjezee ziet fenomenale Verstappen winnen in Oostenrijk

Hoe hard Verstappen ging, bleek uit het verschil met de Fin van Ferrari. Dat liep snel op naar een paar tellen, en dat terwijl Räikkönen op zachtere en dus snellere banden was gestart. In de vijftiende ronde plofte de versnellingsbak van Bottas en schoof Verstappen een plekje op. Maar nog belangrijker: bij Red Bull waren ze wakker toen de virtuele safety car werd uitgeroepen. Verstappen kwam binnen, wisselde van supersoft naar soft en zag eenmaal terug op de baan dat hij nog steeds tweede lag, slechts 7 tellen achter koploper Hamilton. De Brit was woedend over de boordradio, richting zijn team. ,,Hoe hebben we dit kunnen missen", riep hij. En even later, toen hij gestopt was en ineens vierde lag, ,,ik wil van alles roepen...". Zijn engineer had het boetekleed al lang aangetrokken.



Verstappen had de leiding in de wedstrijd overgenomen en kwam, voor de verandering, een tijdje amper in beeld. Achter hem had iedereen zo zijn problemen. Hamilton had geen snelheid en werd ingehaald door Vettel, Ricciardo had zijn banden in no time versleten en moest naar binnen. Even later parkeerde de Australiër zijn auto aan de kant, de Renault-motor had het begeven.



Hoewel de voorsprong van Verstappen in de slotfase iets slinkte ten opzichte van de Ferrari's van Räikkönen en Vettel achter hem, reed hij de race gecalculeerd uit. Vlak voor het einde viel Hamilton nog uit, om de rampzondag van Mercedes te voltooien. Verstappen reed zijn laatste ronde door een haag van geluid. ,,Dat ik hier win, met een Red Bull op de Red Bull Ring, met al die fans hier, voelt geweldig", jubelde Verstappen. ,,YES."



Vettel nam met zijn derde plek de leiding in het klassement over. Verstappen klimt daarin een plek en heeft nu 53 punten achterstand op de Duitser.