Overal ‘33’ en blauw langs de Autobahn

Teambaas Mercedes: Minder punten gescoord dan gehoopt

17 juli Mercedes heeft te veel fouten gemaakt in het eerste deel van het Formule 1-seizoen. Dat zegt teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal in aanloop naar de Grand Prix van Duitsland zondag. ,,We hebben minder punten gescoord dan we hoopten en dat was voor een belangrijk deel eigen schuld. Er is één troost; we hebben nog steeds de snelste auto.''