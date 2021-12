Pakken drieste acties goed uit, hoor je niemand over risico’s die ‘f*cking crazy’ Max Verstappen neemt

Damon Hill over strijd Verstappen vs Hamilton: ‘Bepaal vooraf straf bij mogelijke botsing in slotrace’

Damon Hill adviseert de wedstrijdleiding van de Formule 1 al voorafgaand aan de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi duidelijk te maken wat er gebeurt als de titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in botsing komen. De Brit, die in 1996 de wereldtitel in de koningsklasse veroverde, maakte in de jaren 90 twee keer mee hoe het seizoen eindigde met een crash tussen de twee kandidaten voor de titel.

6 december