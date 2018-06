Paul Ricard, logistiek een Frans drama

Ik spreek hier journalisten met meer dan 25 jaar ervaring die zo’n organisatorische bende in de aan- en afvoer van verkeer zoals hier slechts twee keer eerder zijn tegengekomen in al die jaren. Een keertje op Spa-Francorchamps, waar het altijd een ramp is. En eens in Silverstone, toen een regenbui de parkeerplaatsen daar had getransformeerd tot een moeras.



Met vijf keer de Tour de France achter de rug denk ik wel enig recht van spreken te hebben, wat Franse verkeersinfarcten betreft. Maar wat hier gisteravond gebeurde, kwam ik daar op Alpe d’Huez, de Mont Ventoux en zelfs in hartje Cap d’Agde tussen tienduizenden vakantie vierende mensen nauwelijks tegen. Het duurde al meer dan een uur om überhaupt het circuitterrein te verlaten met de auto, een stuk van nog geen kilometer. Daarna was het vanuit het niemandsland rond Circuit Paul Ricard nog eens eindeloos aansluiten terug naar de kust, waar iedereen tussen Marseille en Toulon in de hotels zit. Over een stukje van 18 kilometer deden we bijna tweeënhalf uur. Prima gemiddelde…