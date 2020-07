Perez in isolatie na coronatest zonder resultaat

Verstappen kijkt uit naar volgende triple header: ‘Mooi dat het hele team even weekje vrij was’

28 juli Voor Max Verstappen hoeft het zondag bij de Grote Prijs van Groot Brittannië niet per se droog te blijven. ,,Het kan natuurlijk regenen op Silverstone, ook al is het zomer in Groot-Brittannië. Maar ik hou van die omstandigheden en misschien vinden we het niet erg als het gaat regenen, want dat zou de zaken wel eens op kunnen schudden”, laat de Formule 1-coureur van Red Bull lachend weten op Verstappen.com.