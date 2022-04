‘Perfecte dag’ voor dominante Charles Leclerc: ‘Onze auto was vandaag de beste’

Charles Leclerc was logischerwijs in de zevende hemel na zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij heerste in Melbourne van start tot finish en liep zo verder uit op zijn concurrenten in de WK-strijd , onder wie de uitgevallen Max Verstappen. De Monegask heeft met zijn team alles onder controle. ,,Het helpt natuurlijk ook wel als je een goede auto hebt.”

,,Het was gewoon een perfecte race voor me. Ik had een perfecte start en een perfecte eerste stint. Toen kwam de safety car, die was wel nog even tricky omdat ik een foutje maakte bij de herstart. Ik had wat vuil meegenomen uit de laatste bocht en werd daar bijna ingehaald door Max”, sprak de WK-leider bij Viaplay. ,,Maar toen ik een gaatje geslagen had reed ik weer bij hem weg. Ik ben zo blij.”

Ook qua bandenmanagement zijn Leclerc en het team van Ferrari vooralsnog ijzersterk dit jaar, zoals ook Verstappen al beaamde na zijn uitvalbeurt. ,,Hier heb ik vorig jaar al een stap in gezet", aldus Leclerc. ,,Ik werk daar nog altijd aan en het ziet er nu nog beter uit. Maar het helpt natuurlijk ook wel als je een goede auto hebt... en die van ons was vandaag de beste.

Bekijk het moment waarop Leclerc als winnaar over de finish komt

George Russell eindigde op zijn beurt als derde in Melbourne. Voor het eerst mocht hij als Mercedes-coureur naar het podium, nadat hij ook zijn eigen teamgenoot Lewis Hamilton achter zich wist te houden. ,,Ongelofelijk", concludeerde de Brit. ,,We hebben vandaag wat geluk gehad, maar zo werkt het in onze sport. Je moet er soms staan om te profiteren en we hadden meer snelheid dan we dachten. Het hele weekend waren we het vijfde snelste team en toch staan we hier op het podium en P4, plus tweede in het constructeurskampioenschap. Dat is crazy.”

Volledig scherm © AFP

Christian Horner hinkte een beetje op twee gedachten. Enerzijds was er de uitvalbeurt van Verstappen die waarschijnlijk toch wel overheerste, maar Sergio Pérez stelde uiteindelijk toch nog de tweede plaats veilig voor Red Bull Racing. ,,Een frustrerende dag voor Max. Hij had een goede start, maar de pace ontbrak. Felicitaties aan Ferrari, zij hebben een hele sterke auto. Onze banden begonnen al vroeg te slijten en een paar rondjes voor zijn uitvalbeurt rook Verstappen wat benzine. Erg vervelend, maar Sergio deed het wel heel goed. Hij was nog even ongelukkig met de safety car en vocht zich vervolgens weer voorbij de Mercedessen en een snelle Fernando Alonso.”

Over die fraaie inhaalactie aan het adres bij Hamilton: ,,Dat was heel moedig van hem. Om Lewis buitenom voorbij te gaan, die in het verleden gezegd heeft dat hij dat helemaal niet leuk vindt, is echt heel sterk. Checo heeft een solide weekend achter de rug en deze punten verdiend. Zo houden we toch nog iets over aan een lastig weekend.” Pérez zelf sprak van een goed resultaat in Melbourne. ,,Het is jammer dat we Max verloren, want die punten waren voor het team erg lekker geweest. Met Lewis is het altijd goed en eerlijk racen.”

Bekijk de fraaie inhaalactie van Pérez op Hamilton