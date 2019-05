Persconferentie rond Grand Prix van Zandvoort

In de uitnodiging, verstuurd door communicatieadviesbureau Hill+Knowlton Strategies in Amsterdam, wordt gesproken over een ,,persconferentie over de toekomst van de Grand Prix op het circuit van Zandvoort’'. Verdere informatie ontbreekt, ook bijvoorbeeld over de aanwezige personen die het woord zullen voeren.



De laatste weken zijn de geruchten steeds sterker dat een akkoord in de maak zou zijn tussen circuit Zandvoort, het Formule 1-management (FOM) en Liberty Media (commercieel eigenaar van F1). Het zou daarbij gaan om een contract voor drie of vijf jaar. De Dutch Grand Prix zou dan ergens in de maand mei op de Formule 1-kalender terugkeren.