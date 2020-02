Pitstop | Alles over de tweede testweek in Barcelona: ‘Max erg positief over nieuwe auto'

PodcastDe twee testweken in Barcelona zitten erop, het toeleven naar de Grand Prix van Australië over twee weken kan nu echt beginnen. In deze Pitstop-podcast bespreekt Etienne Verhoeff met verslaggever Rik Spekenbrink, die in Barcelona is, de tweede testweek. Is Max Verstappen tevreden met de nieuwe RB16? Hoe leeft het coronavirus in de Formule 1-wereld?