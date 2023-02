Podcast | ‘Fans slapen al op straat om Nyck de Vries te zien’

De ene na de andere Formule 1 auto wordt momenteel gepresenteerd. Vorige week de Red Bull van Max Verstappen. Dit weekend was New York het decor voor de wagen van Nyck de Vries of, zoals de Brooklyn Nets op het scherm schreven Nick de Vries. AD F1 watcher Arjan Schouten was erbij en in de eerste Pitstop van dit seizoen vertelt hij erover aan Etienne Verhoeff.

Niet Italië, circuit in Engeland of de Spaanse zon maar New York was de plaats van handeling. De Formule 1 heeft in de Verenigde Staten nog wat te winnen en met Las Vegas op de kalender erbij lijkt het logisch om in dat land te presenteren. ‘Je probeert het eens op een nieuwe manier aan te kleden en dat is volgens mij gelukt bij Alhpa Tauri. Er waren een paar Formule 1 journalisten en verder vooral modellen, influencers, mannen met moeilijke kleding aan en modejournalisten’, aldus Arjan Schouten.

In New York trof hij een fitte Nyck de Vries aan. Dat was ook wel nodig. Want de Nederlander kwam erachter dat Formule 1 een andere fitheid vraagt dan zijn vorige racedisciplines. ‘Toen kwam hij weg met af en toe hardlopen. Af en toe sportschool. We hebben allemaal Monza gezien en daar moesten ze hem ongeveer uit de auto takelen. Nu is het anders. Hij heeft de hele winter getraind en heeft keihard gewerkt. Dit is de kans waar hij zijn hele leven op heeft gewacht. Fysiek er klaar voor zijn, heb je zelf in de hand, dus is het logisch dat hij zich hierop heeft gefocust.’

Verder praten ze over de woorden van Max Verstappen over zijn toekomst in de sport, de strijd om de miljarden met de Arabieren en meer. Beluister Pitstop nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Nyck De Vries poseert in New York bij zijn auto voor komend seizoen. © Red Bull

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.