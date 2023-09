Podcast Formule 1 | ‘Formule 1 heeft de controverse tussen teams nodig’

„Zo’n incident tussen Russell en Verstappen eerder dit seizoen in Azerbeidzjan wordt natuurlijk breed uitgemeten in de media”, begint Abbenhuijs. „De sport heeft dat nodig en dat maakt het ook leuk. Nu is er weer gedoe in woorden tussen Mercedes en Red Bull. Ik weet niet of ze het met opzet doen, maar die controverse, daar leunen we op.”