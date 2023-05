Podcast Formule 1 | ‘Nyck de Vries worstelt met het verwachtingspatroon bij Alpha Tauri’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,De Vries heeft te horen gekregen dat er de komende drie races in ieder geval niets gaat gebeuren", reageert Marijn Abbenhuijs op de geruchten over een mogelijke vervanging van de Nederlander bij Alpha Tauri. ,,Hij staat onder druk en heeft het niet goed gedaan. Je krijgt in de Formule 1 niet veel tweede kansen. Al gebeurt het niet vaak dat teams coureurs tijdens het seizoen vervangen. Behalve bij Red Bull trouwens.”

De twijfel bij Alpha Tauri over De Vries heeft ook te maken met het idee waarom hij werd aangetrokken. ,,Alpha Tauri had op voorhand een bepaald verwachtingspatroon van De Vries. Dat was de leider van het team zijn en Tsunoda bij de hand nemen, de Japanner helpen een betere coureur te worden. Zeker met zijn ervaring in de andere raceklassen. Maar Tsunoda is nu de man die punten haalt voor het team.”